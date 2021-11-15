Mutasyon nedeniyle 4 kulaklı doğan yavru kedi 'Midas'

Mavi Rus cinsi kedi Midas 4 kulaklı olarak dünyaya geldi. Genetik mutasyon sebebiyle 4 kulağı olan kediyi sahiplenen Canis Döşemeci, Midas için Instagram hesabı açtı.

4 kulaklı yavru Mavi Rus cins yavru kedi Midas, sosyal medyanın gündeminde...

Daha 3 hafta gibi kısa bir sürede 19 binin üzerinde takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyon sebebiyle 2 değil 4 kulağı var.

YAVRU KEDİYİ SAHİPLENDİ

Bir sokak kedisi evin bahçesinde , Midas ve 6 kardeşini dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci yavru kediyi sahiplendi.

Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor.

İLGİ ODAĞI OLDU

Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

Kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Midas, adeta beğeni rekorları kırıyor.