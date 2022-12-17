Prof. Dr. Canan Karatay, ev hanımlarını uyardı. Eğer mutfağınızda bulunuyorsa hemen çöpe atın. Tehlikelerini duyunca çok şaşıracaksınız.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili çıkışları sayesinde tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık önerilerle karşımıza çıkıyor.

Kış aylarında beslenme düzeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Canan Karatay, bu kez ev hanımlarını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

Günlerinin çoğunluğunu mutfakta geçiren ev hanımları bu haberi okuyunca çok şaşıracak. Çünkü daha önce kimse bilmiyordu.

Bulaşıkları yıkarken sıklıkla kullandığımız sarı ve yeşil mutfak süngerleri göründükleri kadar masum değiller. İnanmakta zorlanabilirsiniz ama evinizdeki en pis şeylerden birisi bulaşık süngerleri.

Konu hakkında yapılan araştırmalara göre mutfak süngerleri, tuvaletinizden daha fazla mikrop barındırıyor.

Ayrıca çevreye de büyük zararları dokunan mutfak süngerleri hakkında Canan Karatay herkesi uyardı. İşte detaylar…

Canan Karatay’dan uyarı!

Neredeyse her ev hanımının mutfakta kullandığı süngerlerin bakteri yuvası olduğunu belirten Canan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" sözleriyle uyarıda bulundu.

Bulaşık süngeri yerine ne kullanılabilir?

El bezleri: Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve dezenfekte edilebilir.

İsveç bulaşık bezleri: Uzun ömürlüdür, çabuk kurur ve son derece dayanıklıdır.

Doğal bulaşık fırçaları: Yumuşaktır ve tüm inatçı lekeleri çıkarır.

Bambu bezler: Güçlü, emici ve önemli ölçüde çevre dostudurlar.

Kabak lifi: Elde bulaşık yıkamak için birebirdir. Vücut lifi olarak da kullanılabilir.