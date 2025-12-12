Mutfak havlularını mikrodalgaya koyun, o sorundan kurtulun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evlerde en sık kullanılan mutfak havluları, pişirme sonrası oluşan yağ, kahve ve sos lekeleri nedeniyle kısa sürede kirleniyor ve zamanla kötü bir görünüm alıyor.

Çamaşır makinelerinde yüksek sıcaklık ve güçlü programlar kullanılsa bile bu lekelerin bir kısmı havludan çıkmıyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni, yıkama sırasında deterjanın su içinde fazla seyrelmesi ve yoğun lekeleri parçalayacak güce ulaşamaması.

Bu noktada devreye giren pratik bir yöntem, havlulardaki lekeleri yok ediyor.

MİKRODALGADA TEMİZLİK YÖNTEMİ

Çamaşır makinesinin baş edemediği derin kirleri çözmek için çamaşır sabunu, sitrik asit ve mikrodalgayı bir arada kullanarak güçlü bir temizlik etkisi oluşturabilirsiniz.

Havluyu ıslatın ve bolca çamaşır sabunuyla ovalayın.

Havluyu hafifçe sıkın ve bir plastik torbaya yerleştirin.

Havlunun üzerine sitrik asit çözeltisini dökerek tüm yüzeye yayılmasını sağlayın. Torbayı kapatmayın, buharın çıkması gerekir.

Hazırladığınız havluyu mikrodalgaya koyun ve düşük güçte birkaç dakika ısıtın.

Isınan torbayı bir saat kadar dinlenmeye bırakın.

Son olarak havluyu soğuk suyla durulayın ve kurumaya bırakın.

Bu yöntemle havlunun lifleri açılır, sabun derine işler, sitrik asit ise yağlı ve renkli lekeleri parçalayarak temizliği kolaylaştırır.

Normal çamaşır makinesi yıkamasının ulaşamadığı sonuçları bu yöntemle elde edebilirsiniz.