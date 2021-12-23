Mutfakta Granit Kullanmanız İçin 6 Neden

Mutfakta çeşitli yüzeyler için malzeme seçimi hem estetik hem de kullanışlılık açısından önemli bir konudur. Yazımızda granit tercih etmenin size sağlayacağı avantajlardan kısaca bahsedeceğiz.

İşte daha şık ve kullanışlı bir mutfak istiyorsanız granit tercih etmeniz için 6 neden:

1- Sağlam Yüzey

Dayanıklılık, özellikle de mutfağı sık kullanan, yemek yapmayı seven kullanıcılar için son derece önemli. Granit yüzeyleri, dünyanın en sert 4. malzemesi olan quartz sayesinde çizilme, çarpma ya da darbe gibi senaryolara daha dayanıklı bir yapıya sahip oldukları için, daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyorlar.

2- Dayanıklı Yapı

Granit yüzeyi sıcaktan soğuğa ya da soğuktan sıcağa geçen ani hızlı sıcak değişimlerine karşı da dayanıklıdır. Ayrıca 280 C’ye 10 saniyeye kadar dayanıklı olan granit evyeler ısı etkilerine karşı hassas değildir.

3- Estetik Görünüm

Eğer estetik sizin için konfor ve pratiklik kadar önemliyse, granit yüzeylerden daha çekici bir alternatif bulmanız çok zor! Özellikle de modern, minimal mutfak tasarımlarına oldukça yakışan granit, iç mekâna abartıdan uzak, sade bir şıklık kazandırıyor.

4- Temizlik Kolaylığı

Sık yemek pişirilen mutfaklarda temizlik için harcanan zaman ve enerji düşünüldüğünde, temizliği kolaylaştıran ürünleri tercih etmek mantıklı hale geliyor. Granit yüzeyler de, yapıları gereği kolay silinebilir olduklarından temizliği ekstra kolay hale getiriyorlar.

5-Asidik Sıvılara Karşı Dayanıklılık

Asidik sıvılar -örneğin limon suyu- mutfağı yoğun olarak kullanan ve sık yemek yapan kullanıcılar için kabus olabiliyor. Granit yüzeyler ise bu gibi sıvılara diğer yüzeylere kıyasla daha dayanıklı olduklarından, uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kullanılabiliyorlar.

6- Ekstra Hijyen!

Hijyen ve sağlık her şeyden önemli! Franke’nin Sanitized Hijyen teknolojisi ile ürettiği granit evyeler, içerdiği iyon ve gümüşler sayesinde bakteri ve mikroorganizma oluşumunu %99,99’unu ortadan kaldırarak mutfakları hem siz hem de çocuklarınız için çok daha temiz ve güvenli alanlar haline getiriyor.

İnovatif tasarımlarıyla mutfakları daha modern, şık ve kullanışlı kılan Franke’nin granit evye modellerine, renk alternatiflerine ve diğer tasarımlarına göz atmak için, aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.franke.com/tr/tr/hs/uzmanlik/malzemeler/fragranit.html