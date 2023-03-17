Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor! Limonu onunla kavurursanız... Balık yemeyi severiz ancak pişirmekten nefret ederiz. Mutfağa hatta eve sinen yoğun kokusu nedeniyle çoğu ev hanımı, balığı evine sokmak istemez. Peki, mutfaktaki balık kokusu nasıl çıkar.

Evde yemek yapmak oldukça zevklidir. Ancak bazı yemeklerin özellikle kızartmaların kokusu uzun süre evden çıkmaz.

Balık bunların arasında başı çekiyor. Faydalarıyla göz dolduran balık; yüksek kaliteli protein, omega-3, iyot ve D vitamini açısından zengindir.

Mutfaktaki rahatsız edici kokusu nedeniyle çoğu ev hanımı pişirmek istemez. Ancak balık yemek, vücudumuzdaki birçok sorunla vedalaşmamıza olanak sağlar.

Balık proteini kırmızı ete göre daha kolay sindirilebilir, elzem aminoasitlerden zengindir ve tokluk hissi sağlar. Balık ayrıca A vitamini ve B grubu vitaminler, selenyum ve çinko gibi mineralleri de içerir.

Bunca faydası olan balığı pişirmemek olmaz. Evden kokusunun nasıl çıkacağını ise dert etmeyin.

Balık kokusundan sizi kurtaracak çok önemli bir detayı aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz!

Balık kokusu nasıl çıkar?

1. Balık pişirmeye başladığınızda mutfakta bir adet kokulu mum yakabilirsiniz. Mumum kokusu, balığın kokusunu bastıracaktır.

2. Yetmedi mi? O zaman devam edelim. Balık pişirilen ocağın bir yanında da elma sirkesi ve suyu kaynatın. Sirke yine bu kokudan sizi kurtarmaya yardımcı olacak.

3. Yine balık pişirirken ocağın üzerinde limon kaynatmayı deneyebilirsiniz. Tüm balıkları kızarttıktan sonra tavaya birkaç damla limon damlatmanın da etkisi büyük olacaktır.

4. Eğer ızgara yönetimi ile pişiriyorsanız balıkların arasında defne yaprağı ve taze nane yaprağı koymanızda fayda olacaktır.

5. Yine aynı şekilde karbonatlı su karışımı da balığın kokusunu hafifletiyor ve bir süre sonra mutfaktan tamamen yok olmasına olanak veriyor.

6. Yine mutfağınıza sinen balık kokusunu çıkarmak için mandalina, limon, portakal ve greyfurt kabuklarını bir tavanın içinde kavurabilirsiniz.

7. Balık pişirdikten sonra bir cezve içerisinde kaynatacağınız şeker balık kokusunu büyük ölçüde giderecek.

Balık çeşitleri

Mercan

Lüfer

Kalkan

Barbun

Hamsi

Çupra

Levrek

İstavrit

Kefal

Kolyoz

Kupes

Mezgit

Orkinos

Palamut

Sardalya

Uskumru

Çaça

Kılıç

Tekir

Trança

Kırlangıç

Sinarit

Karagöz