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    Müziğin ritmine kapılan Maraş dondurmacısı

    Maraş dondurmacısı, müşterisine dans eşliğinde şaka yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 08:51
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    Müziğin ritmine kapılan Maraş dondurmacısı

    Müşterilere enteresan şakalar yaparak, onları güldüren Maraş dondurmacılarından biri bu kez dansıyla ilgi odağı oldu.

    Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, dondurmacı, müşterisi için dondurma hazırlarken müzik eşliğinde dans etti.

    DANS EDEN DONDURMACI

    İlginç hareketlere imza atan Maraş dondurmacısı, ilgi odağı oldu.

    Dondurmacı, sıradışı dans eşliğinde müşterisine dondurma şakası yapmayı da ihmal etmedi.

    Müziğin ritmine kapılan Maraş dondurmacısı ViDEO

    Müziğin ritmine kapılan Maraş dondurmacısı #1

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