Maraş dondurmacısı, müşterisine dans eşliğinde şaka yaptı.

Müşterilere enteresan şakalar yaparak, onları güldüren Maraş dondurmacılarından biri bu kez dansıyla ilgi odağı oldu.

Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, dondurmacı, müşterisi için dondurma hazırlarken müzik eşliğinde dans etti.

DANS EDEN DONDURMACI

İlginç hareketlere imza atan Maraş dondurmacısı, ilgi odağı oldu.

Dondurmacı, sıradışı dans eşliğinde müşterisine dondurma şakası yapmayı da ihmal etmedi.

Müziğin ritmine kapılan Maraş dondurmacısı ViDEO