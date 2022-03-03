Müzik yasağı kalkıyor mu, ne zaman? Bakan Soylu'dan 'gece 12'den sonra müzik yasağı' açıklaması!

Müzik yasağı kalkıyor mu, ne zaman? Bakan Soylu'dan 'gece 12'den sonra müzik yasağı' açıklaması!

Gece 12'den sonra başlayan müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası maske ve HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, müzik yasağı ile ilgili soruya, ''Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.'' şeklinde yanıt verdi.

Bu umut vaadeden açıklamanın ardından pandemi tedbirleri kapsamında uygulamaya geçen müzik yasağı kararının ne zaman kaldırılacağı merak konusu oldu.

''Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?'' sorularına yanıt aranırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 00:00'dan sonra başlayan müzik yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Peki müzik yasağı kaldırılacak mı? Gece 12'den sonra müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müzik yasağı açıklaması...

00.00'DAN SONRA MÜZİK YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra başlayan müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, ''Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı. Ancak henüz müzik yasağının kaldırıldığına dair bir karar duyurulmadı.