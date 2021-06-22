Müzik yasağı saat kaça kadar? Mekanlarda canlı müzik kaçta bitecek?

Kabine toplantısının ardından sosyal hayatta uygulanacak olan yeni kararlar belirlendi. Bu kapsamda mekanlarda müzik saatleri de yeniden düzenlendi. Peki müzik yasağı saat kaça kadar? İşte detaylar...

Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren normalleşmede yeni bir sürece geçiyor. Aşılamada kaydedilen ilerleme ve vaka sayılarındaki düşüşün ardından kontrollü normalleşme kararları esnetiliyor.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mekanlarda müzik yasağına dair alınan kararı kamuoyu ile paylaştı.

Kafe, restoran ve barlarda canlı müzik saat kaça kadar, müzik yasağı kaça kadar gibi sorular vatandaşların merak konusu oldu.

Peki müzik yasağı detayları nelerdir? Canlı müzik saat kaça kadar sürecek? İşte ayrıntıları...

MÜZİK YASAĞI SAAT KAÇA KADAR?

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısının ardından yeni karaları açıklamak üzere konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı müzik yasağına da değindi.

Sokağa çıkma yasaklarını tümüyle kaldırıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyenlere ve mekanlara müjdeyi vererek, canlı müzik ilee ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz şeklinde konuştu.

Bu kapsamda kafe, bar ve restoranlarda yapılacak canlı müziğin saat 00.00'a kadar sürebileceği belirtildi. Bu kararlar ise 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

CANLI MÜZİK SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

1 Temmuz itibariyle müzik faaliyetleri 24.00'e kadar devam edebilecek.