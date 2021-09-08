Muzır ne demek? Muzır yayın nedir, ne anlama gelir?

Muzır ne demek? Muzır yayın nedir, ne anlama gelir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı muzır yayın ilan etmesinin ardından "muzır ne demek, muzır yayın nedir" merak konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurul tarafından resen incelenen "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Vatandaşlar, "muzır yayın nedir, muzır ne demek anlamı nedir" gibi soruları araştırma başladı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından incelenen yayınlar gerek görüldüğü takdirde muzır yayın ilan edilebiliyor. Peki muzır ne demek? İşte muzır yayın hakkında bilgiler...

MUZIR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet adresinde muzır kelimesinin anlamı, “zararlı, yaramaz, sağlığı bozan” olarak açıklanıyor.

MUZIR YAYIN NEDİR?

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından incelenen yayınlar gerek görüldüğü takdirde muzır yayın ilan edilebiliyor. Bu yayınların çocuklar için zararlı ve sağlığı bozabilecek etkileri olduğu ifade edilmiş oluyor.