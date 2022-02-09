Nafaka yasası son durum 2022: Süresiz nafaka bitiyor mu, ne zaman bitecek?

Nafaka yasası son durum 2022: Süresiz nafaka bitiyor mu, ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı'nın süresiz nafakaya ilişkin çalışmaları kapsamında nafaka yasasında son durum merak ediliyor. Peki süresiz nafaka bitecek mi? Nafaka yasası ne zaman çıkacak? İşte konunun detayları..

Türkiye'de binlerce nafaka mağdurunun yüzünü güldürecek haber Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

Nafaka düzenlemesi ile ilgili taslak çalışmaları başlatıldı.

Boşanan eşler arasında görülen nafaka ödemelerinde mağdur duruma düşen vatandaşlar için yeni bir yasa planlanıyor.

Buna göre, "evlilik süresine göre nafaka ödemesi" ve "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" Meclis gündemine gelecek.

Nafaka ödeyen eşler ise, yasaya ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Nafaka yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka bitiyor mu? İşte ayrıntılar...

SÜRESİZ NAFAKA BİTİYOR MU

Boşanma davası devam ederken ya da davası sona erdikten sonra ödenen aylık yasal zorunluluğa nafaka deniyor.

Yoksulluk (Süresiz), iştirak, tedbir, yardım nafakası olamak üzere 4 türü bulunuyor. Nafaka ödeyenlerin en çok şikayetçi olduğu nafaka türü de süresiz olarak biliniyor.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen süresiz nafaka düzenlemesi bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı görevine gelmesiyle hızlandı.

Nafaka düzenlemesi ile ilgili olarak Bakan Bozdağ önümüzdeki günlerde hukukçular ile toplantı düzenleyecek.

Taslak metin üzerinde son düzenlemeler yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Kısa süre evli kalanlar böylece ömür boyu nafaka ödemeyecek. Buna göre evlilik süresine göre ödeme yapılacak.

NAFAKA YASASI 2022

Taslağın ana hatları şöyle:

Düzenleme ile "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" ve "evlilik süresine göre nafaka ödenmesi" sağlanacak.

2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, 'eşlerin iş ve gelir durumunu' dikkate alacak.

ARA SÜRE FORMÜLÜ

Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada "ara süre formülü" üzerinde duruluyor. Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor.

Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.