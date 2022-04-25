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    Nafile orucu nedir, ne zaman tutulur? Diyanet'e göre nafile oruç

    Ramazan ayının dışında isteğe bağlı olarak tutulan nafile orucu, müminler tarafından araştırılıyor. Peki nafile orucu nedir, ne zaman tutulur? Nafile orucu bozunca kefaret gerekir mi? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:43
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    Nafile orucu nedir, ne zaman tutulur? Diyanet'e göre nafile oruç

    On bir ayın sultanı, maddi ve manevi arınma ayı olan mübarek Ramazan ayında, farz ibadetlerden biri olan oruç ibadeti yerine getiriliyor.

    Bedeni ve nefsi disiplin etmeye odaklanma zamanı olan Ramazan ayında tutulan oruçtan başka amaçla ve başka zamanlarda tutulan oruçlar da bulunuyor.

    Bu oruç türleri; farz, vacip ve nafile olmak üzere 3'e ayrılıyor. Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken nafile oruç ile ilgili detaylar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Peki nafile orucu nedir, ne zaman tutulur? Nafile orucu bozunca kefaret gerekir mi? İşte Diyanet'in konu hakkında açıklaması...

    Nafile oruç nedir?

    Nafile ibadetler, farz ve vacip olarak belirtilen ibadetlerin dışında kişinin kendi rızası ile gerçekleştirdiği ibadetler olarak ifade edilmektedir. Nafile oruç da bu şekildedir.

    Nafile orucu insanlara farz olmayan ancak kişinin isteğine bağlı olarak tutulan bir oruç çeşidi olmaktadır. Ramazan ayı dışında tutulan oruçlar, ''nafile oruç'' olarak ifade edilmektedir.

    Allah'ın rızasını kazanabilmek amacıyla tutulan oruçlar nafile oruç kapsamında değerlendirilmektedir.

    Nafile orucu nedir, ne zaman tutulur? Diyanet e göre nafile oruç #1

    Nafile orucu ne zaman tutulur?

    Nafile oruç, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 271).

    Nafile orucu bozunca kefaret gerekir mi?

    İbadetlerin tam ve eksiksiz yapılması kabul olması açısından önemli bir husus olmaktadır. Herhangi bir sebeple yarım bırakılmış bir ibadetin tamamlanması gerekmektedir.

    Nafile orucu bozulan bir kişi de ibadetini eksik bırakmamalı ve daha sonra tekrar bozulan orucunun yerine yenisini tutmalıdır.

    Nafile orucu sünnet olarak belirtilen ibadetler arasında yer almaktadır. Bu orucu isteyen herkes tutabilmektedir. Nafile orucu üç aylar içinde ve kandillerde tutulmaktadır. Nafile orucu bozulduğu durumlarda kaza gerektiren bir ibadet olmaktadır.


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