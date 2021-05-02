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    Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı

    İstanbul'da yaşamını yitirdikten sonra toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilirken nakil sırasında cenazesi karışan Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 13:42
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    Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı

    İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi.

    Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi. Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camii'ne götürdü.

    CENAZE NAMAZINDA FARK EDİLDİ

    Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.

    Ercan Daban, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu öne sürerek yetkililerle görüşme yaptı.

    Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı VİDEO

    Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı #1

    SAKARYA'DAKİ CENAZE İLE KARIŞTI

    Yapılan araştırmayla Daban'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da toprağa verilmesi gereken 71 yaşındaki Hatice Özmen'in cenazesi olduğu anlaşıldı.

    Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Daban'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek, toprağa verildi.

    Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı #2

    Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı #3

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