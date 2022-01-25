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- Nam-ı diğer Karsambaç: Kar ve pekmezi karıştırıp yerseniz...
Nam-ı diğer Karsambaç: Kar ve pekmezi karıştırıp yerseniz...
Kar yağışını gören, pekmezini kapıp geliyor. Karın üzerine dökülen pekmez tatlı niyetine tüketilirken nasıl yapıldığı da merak ediliyor. Peki kar yenir mi? Kara pekmez dökülür mü, nasıl tüketilir?
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 12:02
- Güncelleme : 25.01.2022 - 12:08
Yurdun dört bir yanı beyaza bürününce, vatandaşlar, nostaljik bir tat olan karlı pekmezin yapılışını merak etti.
Ağırlıkla ülkemizin güney illerinde meşhur olan bu tatlı, Adana'nın bici bici tatlısını anımsatıyor.
Yurdun farklı kesimlerinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kaseye temiz kar topladı ve üzerine pekmez döküyor. Pekmez yerine bal ve gül suyu tercih edenler de oluyor.
Peki, karlı pekmez nasıl yapılır, kar helvası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
KARLI PEKMEZ (KARSAMBAÇ) TARİFİ
Malzemeler
- 1 kase temiz kar
- 2 yemek kaşığı dut veya üzüm pekmezi
Hazırlanışı
- Karsambaç yaparken öncelikle dikkat etmeniz gereken husus, karın temiz olmasıdır. Yoksa rendelenmiş buz parçaları kullanabilirsiniz.
- Pekmezli karsambaç hazırlamak için bir kase karın üzerinde pekmez gezdirin ve kaşıkla hafifçe karıştırarak pekmezin yayılmasını sağlayın.
- Ardından tüketebilirsiniz.