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Nam-ı diğer Karsambaç: Kar ve pekmezi karıştırıp yerseniz...

Nam-ı diğer Karsambaç: Kar ve pekmezi karıştırıp yerseniz...

Kar yağışını gören, pekmezini kapıp geliyor. Karın üzerine dökülen pekmez tatlı niyetine tüketilirken nasıl yapıldığı da merak ediliyor. Peki kar yenir mi? Kara pekmez dökülür mü, nasıl tüketilir?