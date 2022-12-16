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- NAMAZ VAKİTLERİ: 16 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
NAMAZ VAKİTLERİ: 16 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Caminin yolunu tutacak olan Müslümanlar, cuma namazı vaktini sorguluyor. Peki 16 Aralık cuma namazı saat kaçta? İşte illere göre namaz vakitleri...
- Haber Merkezi
- 16.12.2022 - 09:34
- Güncelleme : 16.12.2022 - 09:35
İslam alemi, mübarek günlerinden biri olan cumaya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak bilinen cuma gününde Müslümanlar camide cemaatle namaz kılıyor.
Bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.
Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...
16 Aralık 2022 cuma namazı saatleri
- ADANA CUMA SAATİ: 12:39
- ANTALYA CUMA SAATİ: 12:58
- ANKARA CUMA SAATİ: 12:49
- BURSA CUMA SAATİ: 13:04
- BOLU CUMA SAATİ: 12:54
- ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:15
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 12:58
- GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:31
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:04
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:12
- KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:45
- KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:38
- KONYA CUMA SAATİ: 12:50
- MERSİN CUMA SAATİ: 12:42
- RİZE CUMA SAATİ: 12:18
- SAKARYA CUMA SAATİ: 12:59
- SİVAS CUMA SAATİ: 12:32
- TRABZON CUMA SAATİ: 12:22
- VAN CUMA SAATİ: 12:07
- ZONGULDAK CUMA SAATİ: 12:53