NAMAZ VAKİTLERİ: 6 Ocak 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Yeni yılın ilk cuması için camilerin yolunu tutan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor. Peki 6 Ocak 2023 Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğlen ezanı kaçta okunuyor? İşte namaz vakitleri...

İslam alemi, 2023 yılının ilk cuma namazı için bir araya gelecek.

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

Bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Ocak 2023 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.

Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...

6 Ocak 2023 cuma namazı saatleri