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- NAMAZ VAKTİ: 30 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
NAMAZ VAKTİ: 30 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Yılın son cuma namazını kılacak olan İslam alemi, namaz vaktini sorguluyor. Peki, 30 Aralık öğle ezanı kaçta okunacak? Cuma saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 30.12.2022 - 09:30
- Güncelleme : 30.12.2022 - 09:32
Bir yılı daha geride bırakan Müslümanlar, yılın son cuma namazı için camilerin yolunu tutacak.
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak bilinen cuma günü için Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (Tirmizî, Cum’a, 2)
Namaza gidecek olanlar ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.
Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...
30 Aralık 2022 cuma namazı saatleri
- ADANA CUMA SAATİ: 12:46
- ANTALYA CUMA SAATİ: 13:05
- ANKARA CUMA SAATİ: 12:56
- BURSA CUMA SAATİ: 13:11
- BOLU CUMA SAATİ: 13:01
- ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:22
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 13:05
- GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:38
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:11
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:19
- KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:52
- KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:45
- KONYA CUMA SAATİ: 12:57
- MERSİN CUMA SAATİ: 12:49
- RİZE CUMA SAATİ: 12:25
- SAKARYA CUMA SAATİ: 13:06
- SİVAS CUMA SAATİ: 12:39
- TRABZON CUMA SAATİ: 12:28
- VAN CUMA SAATİ: 12:14
- ZONGULDAK CUMA SAATİ: 13:00