NAMAZ VAKTİ: 30 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Yılın son cuma namazını kılacak olan İslam alemi, namaz vaktini sorguluyor. Peki, 30 Aralık öğle ezanı kaçta okunacak? Cuma saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

Bir yılı daha geride bırakan Müslümanlar, yılın son cuma namazı için camilerin yolunu tutacak.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak bilinen cuma günü için Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (Tirmizî, Cum’a, 2)

Namaza gidecek olanlar ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.

Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...

30 Aralık 2022 cuma namazı saatleri