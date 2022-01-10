15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden paraşütle atlayan emekli SAT Komandosu Namık Ekin’e, bu kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden atlamak isterken polis engel oldu.

Bugüne kadar 18 Guinness Dünya Rekoru'na imza atan emekli SAT komandosu Namık Ekin, yeni rekoru için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden paraşütle atlamak istedi.

Hazırlıklarını yapan Ekin ve ekibi, arabadan inip köprünün ayaklarına yürüdükleri sırada polis tarafından uyarılarak durduruldu.

32 YILLIK PARAŞÜT İLE ATLAYIŞ

Ekin, daha sonra yeniden izin alarak atlayış yapacağını açıkladı.

Ekin, 32 yıllık paraşütü ile SMA hastası bebeklere yardım ve farkındalık projesi kapsamında bu atlayışı yapacağını belirtti.

Namık Ekin yeni rekor peşinde ViDEO

NAMIK EKİN'İN İLGİNÇ REKORLARI

Ekin, 10 Kasım 2015’te Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy'e yakın 58 metrelik yüksekliğinden denize paraşütle atlayıp suya çarpmasına 22 metre kala paraşütünü açmıştı.

Köprüden atlayıp, paraşütünü açıp, paraşütü hava ile dolup, suya değmesi arasındaki süre Guinness tarafından lazer ölçümleri ile 6 küsur saniye olarak hesaplanmıştı.

Atlayışı Guinness, “çok tehlikeli” değerlendirerek başkalarının bu rekoru kırmak adına kendilerini tehlikeye atmaması için kayıt altına almamıştı.

VİNÇ İLE YÜKSELDİ, PARAŞÜTLE ATLADI

Namık Ekin, 2015'te vinç ile 38,5 metreye yükselip buradan paraşütle atlayış yapmıştı. Bu şimdiye kadar bir vinçten yapılmış en alçak irtifa atlayışıdır.

2014'te 24 saatte hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yaparak bu daldaki rekoru da kırmıştı.

AĞIRLIK REKORU

2014 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri anısına 24 saatte 379 ton 285 kilogram ağırlık kaldırarak, bu sahadaki rekoru Amerikalı Clarance Bass'tan almıştı.

2014'te İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlamıştı. Aşırı rüzgarda yalılara çarpmaya 6 metre kala paraşütünü son anda denize çevirerek, suya inmeyi başarmıştı.

SU ALTINDA HİÇ ÇIKMADAN YÜZEREK REKOR KIRDI

2011'te su altında 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzerek ABD'li Tonny REBEL in 34 kilometrelik rekorunu kırmıştı.

2009'da ise Fethiye Internasyonel paraşüt şenlikleri sırasında bir inanılmazı daha gerçekleştirerek, Dünya'da en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma rekorlarını kırmıştı.