Nargile kafeler açılacak mı? Kafelerde nargile yasağı bitecek mi?

Normalleşme kararlarının değerlendirildiği Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Kapalı durumda olan nargile kafeler açılacak mı? Nargile yasağı bitti mi? İşte gelişmeler...

Normalleşme sürecine dair yeni kararların alınması beklenen Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor.

1 Haziran'da geçilen kademeli normalleşme döneminde kapalı kalan yerlerin akıbeti merak ediliyor. Kafelerde nargile yasağı kalkıyor mu? 2021 Nargile kafeler açıldı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki nargile kafeler açılıyor mu? Nargile yasağı bitecek mi? İşte detaylar..

NARGİLE KAFELER AÇILACAK MI?

1 Haziran kademeli normalleşme planı kapsamında kapalı olan yerlerin açılıp açılmayacağı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ndeki karar şöyleydi;

"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."

Erdoğan, aşılamadaki sürecin hızlanmasıyla birlikte esneme sinyallerini vermişti. İşletme sahiplerinin dört gözle beklediği açılma kararı toplantı sonrasında belli olacak.

Ancak uzmanlar hijyen ve mesafe açısından nargile dumanının sağlığı tehdit edebileceği yönünde görüşlerini belirtiyor.