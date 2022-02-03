Narı kesip tuzlamanın mucizevi faydaları

Doğada bulunan en güçlü antioksidan olan nar, enfeksiyonların önüne geçiyor. Her mutfakta mutlaka bulunması gereken nar, tuzlandığında faydalarını iki katına çıkarıyor.

Her masada, evde ve mutfakta bulunması gereken, kıpkırmızı görüntüsüyle kalbimizi çalan nar...

Faydaları saymakla bitmeyen nar içerisinde barındırdığı B ve C vitaminleri sayesinde cilt için bulunmaz bir nimet.

Cildi sadece dışarıdan temizlemek yetmez. İçeriden cildi beslemeli ve lekelerden kurtaracak besinlere yönelmeliyiz.

Bu besinlerden daha doğrusu meyvelerden olan nar, güzelliğinize güzellik katacak. Bugüne kadar yapılan birçok araştırma nar ve yanında içilen nar suyunun binbir faydası olduğunu ortaya koydu.

Nar ve nar suyunun cilt dışında da kalp damar sağlığını koruduğu, kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğü ortaya çıktı.

Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren nar; grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına "Elveda" dememize katkı sağlıyor.

Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olan nar, özellikle hazımsızlık ve buna bağlı mide ağrıları çekenleri bu dertlerden kurtarıyor.

Günde bir adet nar yemeyi ihmal etmeyin hatta bu hastalıklardan kurtulmak için değil hastalıklarla tanışmamak için bolca tüketin.

Peki, Narı kesip tuzlarsak ne olur? Naz ve tuzun faydası var mı? Bu sorularının cevabı tabii ki "Evet." Nar ve tuz birleştiğinde faydaların sayısı iki kat artırıyor.

NARA TUZ EKLEMENİN FAYDASI

Kış aylarında artan boğaz ağrıları ve solunum yolu hastalıkları için narı tuzlayarak tüketin.

Antioksidan tarafından zengin olan nar, tuz ile birleştiğinde inanılmaz bir fayda sağlıyor ve ağrıları kısa süre içerisinde yok ediyor.

Güçlü bir iltihap söktürücü olan tuzlu nar, vücutta hastalıklı olan bölgelere şifa oluyor. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlıyor.

Yemek borusunu ve bağırsakları temizliyor. Ayrıca tuzlu nar sonrası böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş oluyor.

NARIN BESİN DEĞERİ

100 gram narda ortalama olarak 83 kalori bulunmaktadır. Narın besin değerleri ise şu şekildedir. 100 gram nar için;