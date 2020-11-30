Narkotik köpeği Çayra emekli oldu

Aydın Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ekiplere yıllarca yardımcı olan Çayra, emekliliğini sahilde geçiriyor.

Uyuşturucuya karşı mücadelede güvenlik güçlerinin en önemli yardımcılarından biri narkotik köpekleri.

Binlerce operasyonda tacirlerin yakalanmasında önemli rol oynayan köpeklerden biri de Çayra.

Aydın Narkotik Şube Müdürlüğü'nün yaklaşık bin operasyonuna katılan Çayra emekliye ayrıldı.

EMEKLİLİĞİNİ SAHİLDE GEÇİRİYOR

Emekliye ayrılan Çayra'nın bakımını ise eğitmeni Abdullah Kurt üstlendi.

Görevini genç köpek Tina'ya devreden Çayra, emekliliğini eğitmeni ile birlikte sahilde geçiriyor.

"MUTLU BİR HAYAT DİLİYORUZ"

Çayra'nın emekliliğinden ilk görüntüleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda "Çayra emekli oldu. Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz Çayra, görevini genç köpek Tina'ya devretti. Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz." ifadelerine yer verildi.