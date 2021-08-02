NASA Fire Map: Türkiye orman yangınları canlı haritası

NASA, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının haritasını kullanıma açtı. Orman yangınlarında son durumu takip etmek isteyenler için işte NASA yangın haritası canlı takip ekranı...

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınları NASA uyduları tarafından da görüntülendi.

FIRMS adı verilen Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sisteminde Türkiye'deki kırmızı noktaların yoğunluğu net bir şekilde görülebiliyor. Yangınların son durumunu canlı takip etmek isteyenler "NASA Yangın Haritası" ekranını araştırıyor.

Peki, NASA yangın haritasına nasıl bakılır? NASA Türkiye güncel yangın haritası ekranı...

NASA FİRE MAP TÜRKİYE YANGIN HARİTASI

NASA Fire Map sistemi uydu görüntüleri yardımıyla dünya üzerinde meydana gelen yangın olaylarını tespit ederek harita üzerinde işaretleme yapabilmektedir.

FIRMS adı verilen sistemde Türkiye'nin uydu görüntülerine gelindiğinde yangın çıkan bölgeler kırmızı ve turuncu renklerle gösteriliyor.

TÜRKİYE ORMAN YANGINLARI SON DURUM

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6'ncı gününde de devam ediyor.

32 ilde 132 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken, yangının söndürüldüğü ve devam ettiği bölgelerle ilgili güncel raporlar da yayınlanıyor.

Son olarak dün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde 2 ilde 7 yangının devam ettiği belirtilirken, 32 ilde 125 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Orman yangınlarının henüz sürdüğü iller arasında Muğla ve Antalya yer alırken, bu illere bağlı 7 bölge üzerine çalışmalar da yoğunlaştırılıyor.