Dolar
6.8575
0.0335%
Euro
7.8289
0.0332%
Altın
1805.14
-0.2971%
Borsa
119198.52
1.2378%
G. Altın
398.01
-0.2503%
Bitcoin
62835.61
-0.8888%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    NASA’nın iddiası: Burçlar değişti

    Buna göre 13 burç olması gerektiği, burçlardan birinin ‘yılan’ olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 11:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    NASA’nın iddiası: Burçlar değişti

    NASA, astrolojide tartışılan “burçlar değişti” iddiasını doğruladı.

    Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil, 13 adet burç olması gerektiğini açıkladı.

    NASA’nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde oluştu:

    KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

    BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

    İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

    YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

    ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

    BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

    TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

    AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

    YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

    YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

    OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

    KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

    BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

    Görüş Bildir