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- NASA’nın iddiası: Burçlar değişti
NASA’nın iddiası: Burçlar değişti
Buna göre 13 burç olması gerektiği, burçlardan birinin ‘yılan’ olduğu belirtildi.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 11:03
NASA, astrolojide tartışılan “burçlar değişti” iddiasını doğruladı.
Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil, 13 adet burç olması gerektiğini açıkladı.
NASA’nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde oluştu:
KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım
AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım
YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık
YAY: 17 Aralık - 20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat
KOVA: 16 Şubat - 11 Mart
BALIK: 11 Mart - 18 Nisan