İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu sene “Nasıl Çıktı Bu Fikirler?” konsepti ile katılımcılarını bekliyor.

Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu sene “Nasıl Çıktı Bu Fikirler?” konsepti ile katılımcılarını bekliyor.

NFT, Gastronomi ve Yeni Düzen Reklamcılık gibi birçok güncel konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ana Desteği ve CarrefourSA Altın Sponsorluğunda 28 Şubat Pazartesi günü Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Birbirinden başarılı konuşmacıları dinlemek; fuaye alanında workshoplar, interaktif alanlar ve sürpriz çekilişlerle dolu renkli bir gün geçirmek için yerini ayırtmayı unutma!

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’22 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Detaylı bilgi ve çekilişler için @rpzistanbul ve @isletmekulubu Instagram hesaplarını ziyaret edebilir, biletlere https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/reklam-ve-pazarlama-zirvesi22-28subat-09-00/2761323 adresinden ulaşabilirsin!