Navigasyona inanan tır şoförü Sinop Kalesi’ne takıldı

Sinop’ta navigasyonun yanlış yönlendirmesi yüzünden yanlış yola giren saman yüklü tır Sinop Kalesi’nin altından geçemeyerek mahallede mahsur kaldı.

Mardin'den Sİnop'a doğru yolan çıkan saman yüklü 58 FN 277 plakalı tırın şoförü, daha önce Sinop’a hiç gelmediği için navigasyonu açarak yol tarifi aldı.

NAVİGASYON DAR SOKAKLARA SOKTU, EN SON KALEDE TAKILI KALDI

Ancak navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola giren tır, dar sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Yolun devamında ise Sinop Kalesi’ne takıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

4 metre 35 santimetre yüksekliğe kadar araçların geçebildiği kalenin altından geçen yoldan saman yüklü tır geçemedi. Tırın orada tıkanması sonuncu yolun kapanması üzerine polis ve zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekiplerinin yönlendirmesi sonucu tır kalenin yanında bulunan otoparka çekildi.

Mahallede mahsur kalan tır samanın bir katının ayrı bir araca alınmasının ardından yoluna devam edebildi.