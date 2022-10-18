Nazar nedir, kimlere değer? Nazara karşı ne yapılmalı? İşte en belirgin nazar belirtileri!

Nazar nedir, kimlere değer? Nazara karşı ne yapılmalı? İşte en belirgin nazar belirtileri!

Nazarın ne olduğu ve nazar değen kişide ne gibi değişimler yaşandığı merak ediliyor. Peki nazar nedir? Nazara karşı ne yapılmalı ve kimlere nazar değer? İşte nazar belirtileri...

Nazar inancına dinimizde de önemli bir yer verilmekte. Yaşadığımız kötü olaylar sonunda başımıza gelen şeyleri ya da bir kişi tarafından beğenildiğimizde başımıza gelen şeyleri çoğu kez nazar olarak yorumluyoruz. Peki nazar nedir? Kimlere nazar değer?

Nazar nedir, kimlere değer?

Bir kişiyi çok beğenmek, hayranlık duymak olumsuz hisselere kapılmak o şeye nazar değdirebilir. beğenerek, imrenerek veya kıskanarak baktığınız her şeye nazar değebilmektedir. Çok eski zamanlarda nazarın hastalık yaptığı veya öldürdüğü düşünülmekteydi.

Nazara karşı ne yapılmalı?

Nazara pek çok kişi tarafından inanılmaktadır ve buna karşı ne yapılacağı çokça merak edilmektedir. Nazara karşı yapılması gereken en bilindik şey duadır.

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Nazar olduğu nasıl anlaşılır?

Bir evde olumsuzluk veya maddi manevi sıkıntı varsa nazar olabilmektedir. Bunlar dışındaki nazar belirtileri ise şöyledir:

• Ufak çaplı kazalar ortaya çıkabilir

• Ayna ve cam gibi saydam veya yansıma yapabilecek şeyler kırılabilir

• Anlaşmazlıklar artabilir

• Eve gelmeme isteği evden soğuma olabilir

• Evin bereketi kaçabilir

• Evde kasvetli bir hava olabilir