Nazara karşı okunacak dualar ve Ayetler

Nazarın nasıl olduğu kesin olarak bilinemese de, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Peki Nazardan korunmak için hangi dualar okunur?

Kötü bakışlar ve nazar, her insanın korktuğu bir durumdur. Peki Nazardan nasıl korunulur? Nazar duası (nazar ayeti) hangi surede? Bebeklere nazar duası okunur mu? Nazar duası nasıl ve ne zaman okunmalıdır? Sizler için en etkili nazar duasını ve bu duanın nasıl okunacağını araştırdık...

Hz. Peygamber'in nazar ile ilgili tavsiyeleri

Hz. Peygamber(s.a.v)'in de nazar için bazı tavsiyeleri ve duaları vardır.

Hz. Peygamber'in göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını sahabelerden Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

'Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi)

Nazar ayeti, Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı

Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Her türlü nazardan korunmak için, bebeklere, yetişkinlere, kendimize bu duayı okuyabiliriz. Nazar ayetinin Arapçası şu şekildedir:

Nazar Duası (Ayeti) Türkçe okunuşu:

"Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)." (Kalem Suresi 51-52)

Nazar Duasının Türkçe anlamı:

"Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür." (Kalem Suresi 51-52)