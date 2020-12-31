Nazlı Çelik'in O ses Türkiye'de Masum Değiliz performansı

Nazlı Çelik'in O ses Türkiye'de Masum Değiliz performansı

Nazlı Çelik yılbaşına özel yayınlanan O ses Türkiye programında Masum Değiliz şarkısını söyledi.

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programları arasına giren O ses Türkiye bu akşam da milyonları ekranlara kilitledi.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yılbaşı gecesine özel programda Star TV'nin güzel haber spikeri Nazlı Çelik de şarkı söyledi.

Çelik'in, Masum Değiliz performansı beğeni topladı.

Nazlı Çelik'in O ses Türkiye'de Masum Değiliz performansı VİDEO