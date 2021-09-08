NBA ne zaman başlıyor? NBA 2021-2022 sezonu takvimi

NBA 2021-2022 sezonunun ne zaman başlayacağı konusu, basketbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki NBA ne zaman başlıyor? İşte NBA 2021-2022 sezonu takvimi...

Basketbol severler, NBA 2021-2022 sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Bu noktada, ''NBA ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aranırken birbirinden önemli transferlere imza atılan NBA'de, 2021-2022 sezonunun başlayacağı tarih açıklandı.

Normal sezon başlangıcı, play off başlangıcı, final serisinin oynanacağı tarihler ve NBA 2022 Draft tarihi, takvim içerisinde açıklandı. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, NBA 2021-2022 sezonu takvimi...

NBA 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA, 2021-2022 sezonunun 19 Ekim 2021 tarihinde başlayacağını duyurdu. Ayrıca Play-in Turnuvası'nın 12-15 Nisan tarihleri arasında oynanmasına karar verdi.

Play-in, NBA'de normal sezonun son günü ile Play-Off karışlaşmalarının başlaması arasında gerçekleşecek.

NBA 2021-2022 SEZONU TARİHLERİ

28 Eylül: Antrenman kampının başlaması

19 Ekim: Normal sezon başlangıcı

16 Nisan: Playoff başlangıcı

2 Haziran: Final serisinin 1. maçı

19 Haziran: Final serisinin 7. maçı

23 Haziran: 2022 NBA Draftı

NBA'DE 2021-2022 SEZONU KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ

NBA Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu için kadroyla ilgili kurallarda yapılan değişiklikleri de onayladı.

2021-2022 sezonu için her iki yönlü oyuncunun NBA takımıyla antrenman veya diğer faaliyetlerde herhangi bir sınırlama olmaksızın, normal sezonda en fazla 50 maçta NBA takımının aktif listesinde yer almasına izin verilecek.

Aktif Liste Kuralları ise 2021-22 sezonu için bir takımın normal sezon, Play-In Turnuvası ve play-offlar boyunca her oyun için aktif listesinde en fazla 15 oyuncu bulundurmasına izin verilecek.