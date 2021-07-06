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- NBA'de final serisi! NBA final maçları ne zaman, saat kaçta? Tarihler belli oldu..
NBA'de final serisi! NBA final maçları ne zaman, saat kaçta? Tarihler belli oldu..
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 17:59
Basketbol ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final maçları için nefesler tutuldu.
NBA final serisi maçları ve maçların tarihleri belli oldu. Seriyi takip edecek vatandaşlar NBA Finali ne zaman başlıyor? sorusunun cevabını araştırıyor.
NBA Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'u 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finalinde Phoenix Suns'ın rakibi oldu.
NBA final heyecanını kaçırmak istemeyen basketbol severler, maçların tarih ve saatlerini sorguluyor. Peki NBA final maçları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte detaylar..
NBA İLK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.
Müsabaka S Sport kanalından yayınlanacak.
NBA FİNAL MAÇLARI 2021
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1. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (7 Temmuz Çarşamba TSİ 04.00)
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2. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (9 Temmuz Cuma TSİ 04.00)
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3. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (12 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00)
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4. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (15 Temmuz Perşembe TSİ 04.00)
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5. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (18 Temmuz Pazar TSİ 04.00)
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6. Maç (gerekirse): Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (21 Temmuz Çarşamba)
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7. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (23 Temmuz Cuma)