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- Ne dudaktan ne yanaktan: Eskimo öpücüğü 'Kunik' ile tanışın
Ne dudaktan ne yanaktan: Eskimo öpücüğü 'Kunik' ile tanışın
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 19:25
Fransız öpücüğü kadar olmasa da adından söz ettirmeyi başaran Eskimo öpücüğü, bildiklerinizden biraz farklı...
Soğuk havalar hayatlarının her alanını etkilemiş olacak ki öpüşme tarzlarına dahi yansıdığı görülüyor.
Eksi derecelerde titrerken romantik anlar yaşamak pek de mümkün olmayınca, Eskimolar da kendilerine göre bir çare bulmuş. Ancak bu öperken ne yanaklarınız ne de dudaklarınıza ihtiyacınız var. İşte Eskimolar nasıl öpüşür sorusunun cevabı.
ESKİMO ÖPÜCÜĞÜ: KUNİK
Eskimo öpüşmesi ya da kunik, Batı dünyasındaki dudaktan dudağa ya da dudaktan yanağa yapılan öpüşmenin aksine, burundan buruna uç değdirilerek yapılır.
Eskimolarda takdir ya da tebrik etmenin cinsellik vurgulamadan yapılması burun öpüşmesi yoluyla olur ve böylece Arktika ikliminde dondurucu olan ıslak öpüşmeden kaçınılır.
Yalnızca karşı cinsler arasında değil, aile ve arkadaşlar arasında da bu uygulanır.
Peki Eskimo öpücüğü nasıl verilir? İşte adım adım anlattık.
BURUNLARI ÖPÜŞTÜRÜN
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Eskimo öpücü vermek istediğiniz kişiyle yüz yüze durun, ellerinizle kollarını tutun.
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Yüzünüzü karşınızdakinin yüzüne yaklaştırın.
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Göz göze, burun buruna birbirinize bakın.
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Yüzüne yüzünüzle dokunun. Burnunuzu birbirine değdirin, gülümseyin.
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Hafif ve nazik şekilde burnunuzun uçlarını birbirine değdirin.
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Daha sonra geri çekilin ve gözlerine aşkla bakın.