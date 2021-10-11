Ne dudaktan ne yanaktan: Eskimo öpücüğü 'Kunik' ile tanışın

Ne dudaktan ne yanaktan: Eskimo öpücüğü 'Kunik' ile tanışın

Kültürel özellikleri ve yaşam stilleriyle birçok ülkeden farklı olan Eskimoların öpücüğü de bir değişik. İşte Eskimo öpücüğü "kunik" hakkında bilmeniz gerekenler...

Fransız öpücüğü kadar olmasa da adından söz ettirmeyi başaran Eskimo öpücüğü, bildiklerinizden biraz farklı...

Soğuk havalar hayatlarının her alanını etkilemiş olacak ki öpüşme tarzlarına dahi yansıdığı görülüyor.

Eksi derecelerde titrerken romantik anlar yaşamak pek de mümkün olmayınca, Eskimolar da kendilerine göre bir çare bulmuş. Ancak bu öperken ne yanaklarınız ne de dudaklarınıza ihtiyacınız var. İşte Eskimolar nasıl öpüşür sorusunun cevabı.

ESKİMO ÖPÜCÜĞÜ: KUNİK

Eskimo öpüşmesi ya da kunik, Batı dünyasındaki dudaktan dudağa ya da dudaktan yanağa yapılan öpüşmenin aksine, burundan buruna uç değdirilerek yapılır.

Eskimolarda takdir ya da tebrik etmenin cinsellik vurgulamadan yapılması burun öpüşmesi yoluyla olur ve böylece Arktika ikliminde dondurucu olan ıslak öpüşmeden kaçınılır.

Yalnızca karşı cinsler arasında değil, aile ve arkadaşlar arasında da bu uygulanır.

Peki Eskimo öpücüğü nasıl verilir? İşte adım adım anlattık.

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