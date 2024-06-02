Ne İsveç, ne de Norveç! Bu köye giden, dönmek istemiyor Şehrin yoğunluğundan bunalanlar için harika bir fırsat! Ege'de bulunan bu köy, tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi. Huzur dolu atmosferi ve doğal güzellikleriyle buraya gelen bir daha dönmek istemiyor.

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İzmir'in doğa severler için saklı cennetlerinden biri olan Birgi Köyü, İsveç’in köylerini aratmıyor.

Urla'nın yaklaşık 25 km batısında yer alan Birgi Köyü, doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir tercih.

Bu küçük ve şirin köyde, sadece bir köy camisi ve muhtarlık binası bulunuyor, bu da köyün ne kadar samimi ve sade olduğunu gösteriyor.

Nüfusu az olan Birgi Köyü, aynı zamanda tarihi yel değirmenleriyle de dikkat çekiyor. Üç tane eski ve yıkılmış yel değirmeni, köyün manzarasına nostaljik bir hava katıyor.

Ayrıca, köy Barbaros Köyü ile ortak kullanılan bir göle ev sahipliği yapıyor. Göl kenarı, piknik yapmak isteyenler ve sakin bir mola arayanlar için ideal bir ortam sunuyor.

Birgi'ye nasıl gidilir?

Birgi'ye gitmek isteyenler için ulaşım oldukça kolay! Eğer özel aracınız varsa, Çeşme Otoyolu'nu tercih ederek rahatça Birgi'ye ulaşabilirsiniz.

Toplu taşımayı tercih ediyorsanız, Kadıovacık-Urla güzergahında sefer yapan 737 numaralı otobüsle Birgi'ye kolayca ulaşabilirsiniz.