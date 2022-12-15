İslam dinindе Pеrşеmbе gеcеsi vе Cuma günü önеmli bir yеrе sahiptir.

Duaların kabul olduğu vе ibadеtlеrе ağırlık vеrildiği bu günlеrdе müslümanlar Kur’an-ı Kеrim okur vе namaz kılarlar.

İslam alemi perşembeyi cumaya bağlayan gecede dilek, sıkıntı, rızık, kazanç gibi ne konuda isteği varsa duayla Allah'ın huzuruna iletir.

Peki perşembe günü hangi dualar okunur? İştе, Pеrşеmbе gеcеsi okunacak dualar...

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için Yusuf Suresi okunur.

Taha süresini 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Nasip ve kismetin açılması için 7 defa Ahzap süresi okunur

Fatır Suresi' ni okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi' ni 70 defa okuyan her murada nail olur.

7 defa Zuhruf süresini okuyan her muradına nail olur.

3 defa Duhan Suresi' ni okuyan her dileğini elde eder.

Muhammed Suresi zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur.

Fetih Suresi' ni 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Necm Suresi' ni 21 defa okuyan her muradına nail olur.

Hayır kapılarının açılması için Rahman Suresi 70 defa okunur.

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa Hadid süresi okunur.

Tur süresini okuyan Hak'ka yaklaşır dertlerinden kurtulur.

40 gün 40ar defa Haşır süresini okuyan her muradına nail olur.

Saff Suresi' ni 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

Talak süresini 3 defa okuyan eşiyle güzel geçinir.

Şerden korunmak ve her muradına nail olmak için Kalem süresi 71 defa okunur.

Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.