Ne zaman emekli olurum? e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama

e-Devlet uygulamasına yeni eklenen 'Çalışma Hayatım' özelliğiyle kimin kaç yaşında emekli olacağı öğrenilebiliyor. Peki emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte, e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama ekranı.

Emekliliğe kalan gün sayısı hesaplama işlemi, artık e-Devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor. e-Devlet'te "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışması başlatıldı.

Yeni hizmete alınan uygulamada iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatına dair tüm iş ve işlemler bir arada yer alıyor.

Çalışma Hayatım'da Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetleri bulunuyor.

Emekliler "Emeklilik İşlemleri'' modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Çalışanlar ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebiliyor. Ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabiliyor. Şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama hizmetleri alabiliyor.

Peki Ne zaman emekli olurum? e-Devlet'te emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama...

E-DEVLET'TE EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna ''Çalışma Hayatım'' yazarak aynı adla çıkan seçeneğe tıklayın.

Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.

Öte yandan yine e-Devlet'te yer alan ''Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?'' seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama yılınızı ve resimdeki güvenlik kodunu girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz. Burada kaç yaşında ve kaç günden emekli olabileceğiniz bilgileri size verilecek.

SGK EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden yaş hesaplamak için kişiden istenen bilgiler şöyle:

Cinsiyet bilgisi (kadın ve erkekte emeklilik yaşı farklı olduğu için)

Malüliyet bilgisi

Erken yaşlanma bilgisi

Doğum tarihi

Hizmete başlama tarihi

SSK prim ödeme gün sayısı

Varsa diğer sandıklara ait gün sayısı

Varsa askerlik gün sayısı

Fiili gün sayısı

Varsa yurt dışı gün sayısı

3600 günün doldurulduğu tarih

Bu bilgiler girildikten sonra ''Gönder'' tuşuna basıldığı takdirde kişinin ne zaman emekli olacağı bilgisi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıyor ve sonuç aktarılıyor.