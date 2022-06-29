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    Necati Hoca hayatını kaybetti

    Yaptığı dini programlarla birçok kişiye yol gösteren, Rize Orta cami emekli imamı Necati Hoca (Necati Hutoğlu) hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:02
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    Necati Hoca hayatını kaybetti

    Rize'den üzücü haber geldi...

    Geçmiş yıllarda Ramazan ayı boyunca bir televizyon kanalında program yapan ve her kesimin sevgisini kazanan Necati Hoca, yaklaşık iki yıldır evinde yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele ediyordu.

    "İyiyim" mesajı göndermişti

    Kendisine özgü üslupla tanınan Hutoğlu, geçtiğimiz sene yayınlanan videosuyla sevenlerine "iyiyim " mesajı göndermişti.

    Bugün ise Necati Hoca'dan sevenlerini üzen haber geldi.

    Hayatını kaybetti

    Rize Orta Cami emekli imamı ve herkes tarafından sevilen Necati Hoca (Necati Hutoğlu), hayatını kaybetti.

    Fıkıh, ilmihal ve takva konularından derin ilme sahip olan Necati Hocanın vefatı sevenlerini üzerken, Hutoğlu'nun cenazesi Rize'de toprağa verilecek.

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