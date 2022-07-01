Necati Hoca toprağa verildi

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden emekli imam Necati Hutoğlu için Şeyh Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Rize'nin renkli simalarından birini kaybetti.

Kentin hem manevi hem sosyal yaşamında etkili isimlerinden olan emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'a yürüdü.

Rize'de imamlıktan emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır Ramazan ayı boyunca yerel bir televizyon kanalında izleyicinin karşısına çıkan, soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu (82), kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme gelmişti.

Son yolculuğuna uğurlandı