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- Necati Hoca toprağa verildi
Necati Hoca toprağa verildi
- 01.07.2022 - 15:30
- Güncelleme : 01.07.2022 - 16:20
Rize'nin renkli simalarından birini kaybetti.
Kentin hem manevi hem sosyal yaşamında etkili isimlerinden olan emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'a yürüdü.
Rize'de imamlıktan emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır Ramazan ayı boyunca yerel bir televizyon kanalında izleyicinin karşısına çıkan, soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu (82), kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme gelmişti.
Son yolculuğuna uğurlandı
AA'nın haberine göre Hutoğlu için Şeyh Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Hutoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile vatandaşlar katıldı.
Yazıcı, cenaze namazı öncesi aile yakınlarına taziyelerini iletti.
Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, " 'Necati hoca deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorsak sanıyorum cevap tebessüm olacaktı. Tebessüm insanıydı. Gülerek anlatıyordu, gülerek öğretiyordu, güldürerek ve sevdirerek izah ediyordu. Bu kadar sevilmesinin nedeni budur diye düşünüyorum. Çok güzel bir Rizeliydi. Rize'yi sevdiren yüzlerden birisiydi." dedi.
Hutoğlu'nun cenazesi, oğlu Zeki Hutoğlu'nun cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından Güneysu ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Uzun yıllar Çay TV'de program yapan ve dini soruları yanıtlayan Hutoğlu, bölgede "Necati Hoca" olarak tanınıyordu.