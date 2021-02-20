Necati Hoca'dan iyiyim videosu

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu, görüntülü mesaj gönderdi.

Geçmiş yıllarda Ramazan ayı boyunca Rize'de yayın yapan bir televiyon kanalında izleyicileriyle buluşan Necati Hutoğlu'nun sağlık durumu merak konusu olmuştu.

18 yıl boyunca Hutoğlu ile dini program yapan Orhan Yazıcılar, emekli imamı evinde ziyaret etti.

NECATİ HOCA'DAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

Kendisine özgü üslupla tanınan Hutoğlu, sevenlerine "iyiyim" mesajı gönderdi. "Necati Hoca" olarak da bilinen Hutoğlu, videolu mesajında şunları söyledi:

"Değerli arkadaşım, yıllarca beraber çalıştığım din kardeşim Orhan Hoca. Tam 18 sene beraber çalıştık. Türkiye'nin her tarafında beni gece gündüz, kadın erkek hepsi dinledi. Benden çok istifade ettiler, ettiklerini de anladım, biliyorum.

"BU KADAR DEĞER TAŞIDIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM"

Arkadaşlar benden selam istedi. Bu kadar değer taşıdığımın farkında değildim. Bu değerde olduğum müddetçe elimden geldiği kadar sıhhatime kavuşup hemşehrilerime, din derslerime tekrar döneceğim. Hepinize yüksek selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun."

Sağlık durumu merak edilen Necati Hoca'dan görüntülü mesaj ViDEO