Necm Suresi'nin sırrı: Sirius (Şira Yıldızı) ve önemi

Yılda 1 kere gerçekleşen ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen Sirius yani Şira Yıldızı, Necm Suresi'nde yer alıyor. Peki Şira Yıldızı'nın anlamı ve önemi nedir? İşte Necm Suresi ve anlamı...

Yılda bir kez gerçekleştirilen ve gökyüzündeki gelişmeleri takip edenlerin heyecanla beklediği Sirius Güneş kavuşumu gerçekleşti.

Necm Suresi'nde adı geçen Şira Yıldızı'nın önemi de gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor.

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten sonra adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak biliniyor.

Peki Sirius yani Şira Yıldızı'nın anlamı ve önemi nedir? İşte Necm Suresi ve Şira Yıldızı hakkında bilgiler...

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?

Sirius; astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir. 72 yılda 1° ilerleme yapar.

Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşmektedir. Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır. Kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

KURAN-I KERİM'DE ŞİRA YILDIZI

Sirius yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler mevcut. Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

NECM SURESİ

Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sure, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır.

Necm, yıldız demektir. Surede başlıca, Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah’ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”