Neden arka koltukta da emniyet kemeri takmalısınız

Neden arka koltukta da emniyet kemeri takmalısınız

Trafik kazalarından korunmak için ön ya da arka koltukta seyahat etmeniz fark etmeksizin emniyet kemeri takmanız gerekir. Ancak arka koltukta olduğumuzda bunu genellikle yapmayız...

Emniyet kemeri, yeni çıkan birçok teknolojiye rağmen hala otomobilin en önemli güvenlik unsuru olarak bilinmektedir.

İlk icat edildiğinde hiç de hoş karşılanmayan emniyet kemeri, birçok firma daha fazla maliyet çıkardığı için reddedilmişti. Fakat ilerleyen yıllarda gerek yasaların çıkması gerekse de insan hayatına verilen önemin artması ile birlikte bütün firmalar emniyet kemerini kullanmaya başladılar.

Bugüne kadar bir milyondan fazla hayat kurtaran emniyet kemeri 2021 itibarıyla 62'nci yaşını kutladı.

"Yaşamla ölüm arasındaki fark" olarak betimlenen emniyet kemeri, ne yazık ki arka koltuktaki sürücüler için zaman zaman es geçilebiliyor.

Yetkililer uzun zamandır arka koltukta yolculuk eden kişilerin de emniyet kemerlerini takması konusunda uyarılarda bulunuyor ancak tüm bu uyarılara rağmen arka koltukta emniyet kemeri takma oranı oldukça düşük.

ARKA KOLTUKTA EMNİYET KEMERİ TAKMANIN ÖNEMİ

Peki neden arka koltukda da emniyet kemeri takmalıyız?

İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise % 6'sını önlediği saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın şiddetini % 50 oranında azaltmaktadır.

İngiltere Ulaşım Araştırma Laboratuarı analizleri, ön koltuk yolcularının tamamına yakınının emniyet kemeri takmasına karşılık, daha düşük oranda emniyet kemeri kullanan arka koltuk yolcularının yaralanma riskinin 2 kat, fırlatılma riskinin ise 7 kat daha fazla olduğu ortaya koymuştur.

Emniyet kemeri takmamış arka koltuk yolcuları en çok kafa, yüz ve boyun zedelenmelerine maruz kalmaktadır. Arka koltuk yolcularının en büyük yaralanma nedeni fırlatılmadır.

İşte arka koltukta emniyet kemeri takmanın önemini anlatan bir görseli de paylaşalım...