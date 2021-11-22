Saatlerin ileri-geri alınıp alınmaması yaz/kış saati tartışmalarıyla yeniden gündeme gelirken "neden kış saati kullanmıyoruz" sorusu da merak ediliyor.

Saatleri geri/ileri alma heyecanını birçoğumuz hatırlar...

Ertesi güne adapte olmak, güneşin erken veya geç batışının garip gelmesi, çoğu zaman saati şaşırmalar...

Türkiye'de her sene ekim ayının son hafta sonunda cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geri alınırdı.

Ancak 2016 yılında alınan karar ile kış saati uygulamasına son veren Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıktı.

Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaklaşık 4 senedir yaz saati uygulaması devam ediyor.

Öğrencilerin ve işe gidenler sabah saatlerinde henüz güneş tam doğmadan yola çıkmak zorunda olması, saat uygulamalarına dair tartışmalarının fitilini her yıl yeniden ateşliyor.

Kış saati uygulamasına neden geçilmediği sorgulanırken, konuya dair cevap Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.

Peki Türkiye neden sabit saat uygulaması kullanılıyor? İşte nedenleri...

KIŞ SAATİ NEDEN KALDIRILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararfa gerekçeler şu ifadelerle sunuldu:

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."





EKONOMİYE 6 MİLYAR LİRA KATKI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2023 yılı yenilenebilir enerji hedefine şimdiden ulaştığını belirten Bakan Dönmez; elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörünün geçen yıl 21.6 milyar TL yatırım yaptığını açıkladı.

Dönmez, kış saati uygulamasıyla elde ettiği tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirterek, "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.