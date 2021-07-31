Nedret Güvenç yaşamını yitirdi

Usta sanatçı Nedret Güvenç, 90 yaşında hayata veda etti.

Türk sinemasının usta isimlerin biri daha aramızdan ayrıldı.

90 yaşındaki oyuncu Nedret Güvenç, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sinema ve tiyatro dünyasının efsane isimlerinden olan Güvenç'in vefatı tüm sevenlerini üzdü.

"BÜYÜK TEYZEMİ UYKUSUNDA KAYBETTİK"

Güvenç'in yeğeni oyuncu Ece Uslu, Instagram hesabında duygusal bir mesaj paylaştı:

"Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay’ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir hayatın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Yetenekleri ve başarılarıyla donattı hayatını ve asıl benim için en önemli olanı kıymetli eşi rahmetli Okan Bilgitay ile birlikte aşklarını ve aralarında ki saygıyı hiç bir zaman kaybetmeden ve o güzel aşklarına hepimizi imrendirerek yaşadılar güzel hayatlarını. Aşkları ve birliktelikleri herkese örnek olabilecek kadar harikaydı, şimdi artık tekrar bir aradalar ve benim hayatımda çok önemli olan sevgili anneannem Nebile Fikriye Güvenç ile de beraberler artık. Hepinizi çok seviyorum.

"HEPİMİZİN KIYMETLİSİYDİN"

Sen hepimizin çok kıymetlisiydin sevgili ve biricik teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Işığınla aydınlat gittiğin yeri… Seni çok seviyorum."





SANAT DÜNYASI YASTA

Ünlü isimler de Güvenç'in vefatının ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar...

IŞIL YÜCESOY: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

"Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın Nedret Güvenç gibi bir çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun."

SÜHA UYGUR: BİR DEVİR SONA ERDİ

"Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti. Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi. Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu. Tiyatro dünyasına ve sevgili Nazan'A, Ece'ye, tüm ailesine başsağlığı diliyorum."

NİLGÜN BELGÜN: MEKANI CENNET OLSUN

"Nedret Güvenç Hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun."

ÇİÇEK DİLLİGİL: TİYATRONUN DİVASI

"Babamın bayrağı taşıyan en tutkulu öğrencisi, annemin sırdaşı-omuzdaşı, 26 yıllık Avni Dilligil Ödüllerinin sırtlanıcısı, nikah şahidim, ustam, Nedret Teyzem.. Türk Tiyatrosu yazar, yönetmen, oyuncu, hoca kısaca çok önemli bir tiyatro ismi ile vedalaşıyor.. Tiyatronun divası.. Sizlerin açtığı yolda bayrak bizde, elden geldiğince. Hep anlatırdı Nedret Teyze ilk sahneye çıkışı annemin hastalanması ile olmuş, onun yerine acil hazırlanmış. Sonrasında da ilk kendi rolündeki karakterin adı Belkıs imiş, "Uğurumsun sen" derdi. Babamı, hocalığını bana anlatanım idi hep. Şimdi hepsine benden selam edin Nedret Teyze’ciğim nurlar içinde uyuyun."

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR

1930 yılında dünyaya gelen Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuarı’nda şan ve piyano eğitim aldı. Usta sanatçı daha sonra tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü.

'DEVLET SANATÇICI' UNVANI VERİLDİ

1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katılmıştır. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Ayrıca Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır.