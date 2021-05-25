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Nefis mini atıştırmalık: Tavuklu Volovan tarifi
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 14:46
Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.
Haftanın ilk gününde gelin adayları tavuklu volovan yapacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak. Çıtır çıtır milföy hamuru, tavuklu harcı ve iştah açan görüntüsüyle volovan tarifi merak konusu oldu.
Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan programın seyircileri, tavuklu volovan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Volovan tarifi... araştırmaları yapıyor.
Peki en leziz ve pratik tavuklu volovan nasıl yapılır? İşte tavuklu volovan tarifi ve malzemeleri..
TAVUKLU VOLOVAN MALZEMELERİ
- 12 milföy hamuru
- 200 gr tavuk eti (göğüs)
- 100 gr mantar
- 4 dal maydanoz
- 50 gr mayonez
- Tuz
- Kırmızı pulbiber
- 1 yumurta sarısı
VOLOVAN TARİFİ
Bir milföy hamurundan kalıp veya bardak yardımıyla yuvarlak çıkarın.
Diğer iki milföy hamurundan da kalıp yardımı ile iki halka elde edip yuvarlak milföyün üzerine üst üste yerleştirin.
Üzerine yumurtanın sarısını sürüp 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tavuğu suda haşlayıp küçük doğrayın.
Mantarları küp doğrayıp birkaç dakika tavada soteleyin. Maydanozları ince kıyın.
Tavuk, mantar, mayonez ve tuzu karıştırıp fırından çıkardığınız volavanların ortasına paylaştırın. Üzerine kırmızı pulbiber serpip sıcak servis yapın.