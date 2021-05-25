Nefis mini atıştırmalık: Tavuklu Volovan tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde tavuklu volovan tarifi yer alıyor. Tavuklu volovan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir soruları ise denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.

Haftanın ilk gününde gelin adayları tavuklu volovan yapacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak. Çıtır çıtır milföy hamuru, tavuklu harcı ve iştah açan görüntüsüyle volovan tarifi merak konusu oldu.

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan programın seyircileri, tavuklu volovan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Volovan tarifi... araştırmaları yapıyor.

Peki en leziz ve pratik tavuklu volovan nasıl yapılır? İşte tavuklu volovan tarifi ve malzemeleri..

TAVUKLU VOLOVAN MALZEMELERİ

12 milföy hamuru

200 gr tavuk eti (göğüs)

100 gr mantar

4 dal maydanoz

50 gr mayonez

Tuz

Kırmızı pulbiber

1 yumurta sarısı

VOLOVAN TARİFİ

Bir milföy hamurundan kalıp veya bardak yardımıyla yuvarlak çıkarın.

Diğer iki milföy hamurundan da kalıp yardımı ile iki halka elde edip yuvarlak milföyün üzerine üst üste yerleştirin.

Üzerine yumurtanın sarısını sürüp 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tavuğu suda haşlayıp küçük doğrayın.

Mantarları küp doğrayıp birkaç dakika tavada soteleyin. Maydanozları ince kıyın.

Tavuk, mantar, mayonez ve tuzu karıştırıp fırından çıkardığınız volavanların ortasına paylaştırın. Üzerine kırmızı pulbiber serpip sıcak servis yapın.