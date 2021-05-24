Nefis püre yatağında: Hasanpaşa köfte tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmacıları haftanın ilk gününde Hasanpaşa köftesi tarifi için mücadele veriyor. Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir soruları ise araştırılıyor.

Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.

Haftanın ilk gününde gelin adayları Hasanpaşa köftesi yapacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak.

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan programın seyircileri, Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hasanpaşa köfte tarifi... araştırmaları yapıyor.

Peki en lezziz ve pratik, patates püresi yatağında Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? İşte Hasanpaşa köfte tarifi ve malzemeleri..

HASANPAŞA KÖFTE MALZEMELERİ

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

3 dilim bayat ekmek

1 çay kaşığı tuz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Püresi için: 2 adet patates

2 yemek kaşığı süt

10 gram tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ

Püre için patatesleri haşlayıp soyun. Ezdiğiniz patateslere tereyağı, süt, kaşar peyniri ve tuzu ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezdiğiniz püreyi varsa bir sıkma torbasına doldurup kenara alın.

Köfte için ekmek içini ıslatıp ufalayın. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Tüm köfte malzemelerini derin bir kasede güzelce yoğurun. Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ortalarına parmağınızla bastırın.

Hazırladığınız çanak şeklindeki köfteleri yağladığınız fırın kabına yerleştirin.Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra köfteleri fırına verin ve yarım saat kadar kızartın. Kızaran köfteleri fırından alıp ortalarını patates püresiyle doldurun.

Üzerine hazırladığınız salçalı suyu gezdirip köfteleri yeniden fırına verin.

10 dakika daha fırınladığınız köfteleri sıcak servis edin.

Afiyet olsun.