Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor

206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, sezonun son turistlerini ağırlamaya başladı. Bu sene 165 bin kişinin ziyaret ettiği Nemrut, kış uykusuna yatmaya hazırlanıyor.

Nemrut Dağı'nı turizm sezonunda 165 bin kişi ziyaret ederken, gelenlerin yüzde 10'unu yabancı turistler oluşturdu.

2019 yılında 176 bin 156 kişinin geldiği Nemrut'ta, pandemi nedeniyle 2020 yılında ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı.

2020 yılında Nemrut Dağı'nı sadece 52 bin 885 kişi ziyaret etti.

Güneşin doğuşu ve batışının ‘en güzel izlendiği yer’ olarak bilinen Nemrut Dağı, kış uykusuna yatmadan önce son ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİNİ ZİYARET EDİN"

Sonbaharın son günlerinde son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Dağı’nda kış ayları ile birlikte turizm sezonu kapanıyor. Kar yağışı ve kış koşulları nedeniyle aralık ile mart ayı arasında Nemrut Dağı’nda turizm sezonunu kapalı olacak.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, havaların iyi olduğu sürece turistleri Nemrut Dağı’na beklediklerini ancak kar yağışı ile birlikte sezonun kapandığını belirterek, “Turizm sezonu bu sene Mart ayında başladı. Turizm sezonu başladığı günden bu güne kadar 165 bin 374 yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı’nı ziyaret etti.

Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10’u yabancı turistlerden oluşmaktadır. Nemrut Dağı 2 bin 206 metre yükseklikte muhteşem bir piramitte, doğu ve batı kültürünün sentezlendiği bir yerdir.

Havalar iyi olduğu sürece turistler gelsin, dünyanın en büyük açık hava müzesini görsünler.” dedi.

TURİSTLERİN NEMRUT ZİYARETİ

Turistler ise kasım ayının son günlerinde Nemrut Dağı’na çıkabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, zirvedeki heykellerin ve manzaranın muhteşem olduğunu ifade etti.