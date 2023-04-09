Nemrut Dağı ve krater göllerinin muhteşem manzarası

İHA

Van Gölü Havzası’nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her mevsim seyri güzel manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) akademisyenleri ve fotoğrafçılar, metrelerce kara rağmen yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından Nemrut Dağı zirvesine çıktı.

Zirveye çıkan akademisyenler ve fotoğrafçılar Nemrut Dağı ve içinde bulunan krater göllerinin karla bütünleşen manzarasını fotoğrafladı.

Güroymak Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Akşahin, şunları söyledi:

Bugün çok güzel bir manzaraya eşlik ediyoruz. Yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüş sonucunda kara bata çıka buraya kadar geldik. Zor bir süreçti ama geldiğimiz yere ve sonuca baktığımızda gerçekten çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Biz buraya genelde yazın geliyoruz ama kış mevsiminde ilk defa geldik. Arkamızda büyük bir göl var. Bir tatlı su gölü. Bunun yanında daha küçük bir göl de var, sıcak su kaynakları var. Dünyanın ikinci büyük krater gölü burası.



Burayı çok kişi bilmiyor maalesef. Biz de burayı tanıtma gayesiyle bu faaliyeti gerçekleştirdik. Gölün bir tarafında Tatvan ilçesi ve Van Gölü var. Bir diğer tarafında Ahlat var. Yani baktığımız zaman muhteşem bir doğa manzarasının içerisindeyiz bugün. Hocalarımızla birlikte kalderanın ve krater göllerinin güzel bir kış fotoğrafını çektik. Umarım bu bölgenin tanıtımı için de bir katkısı, bir faydası olur diye düşünüyoruz.