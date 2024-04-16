Nemrut Dağı’na bayramda yoğun ilgi 6 Şubat depremleri nedeniyle turist sayısı ciddi oranda düşen Adıyaman’daki Nemrut Dağı, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

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İHA

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok tarihi yapısıyla dikkat çeken ‘turizm kenti’ Adıyaman’da, deprem sonrası hareketlilik azaldı.

Ancak şehrin yeniden yapılanması ve Ramazan Bayramı tatilinin 9 günlük olmasının ardından yerli ve yabancı turistlerden oluşan 45 bin kişi bölgeyi ziyaret etti.

Kommagene uygarlığının 2 bin 206 metre yükseklikteki devası heykellerini görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, ‘güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak bilinen Nemrut Dağı’nda gün doğumu ve gün batımını izliyor.

Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer, turistlere karanfil vererek Nemrut Dağı ile ilgili bilgi verdi.

"Eski ivmesini hızla geri kazandı"

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, deprem nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünün çabuk toparlandığına dikkat çekerek, “Yerli ve yabancı misafirlerimizi Kommagene destinasyonuna bekliyoruz. Bölgemiz çok büyük bir deprem geçirdi.

Bu depremlerden dolayı turist sayısında bir nebze de olsa düşüş yaşansa da normalleşme süreciyle birlikte eski ivmesine çok hızlı bir şekilde geri geldi. Dokuz günlük bayram tatili süresince yerli ve yabancı olmak üzere toplam 45 bin ziyaretçiyi bu destinasyonumuzda ağırladık.” dedi.

"Avrupa'nın birçok yerine gittim ama..."

İstanbul’dan Adıyaman’a gelen Meltem Yılmaz ise “Nemrut Dağı’na gelme konusunda çok geç kaldığımı düşünüyorum. Burası dehşet güzel, muhteşem, çok etkilendim. Dünyanın birçok yerine seyahat ettim, Avrupa’nın birçok yerine gittim, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici.” ifadelerini kullandı.

Fransa’dan bisiklet ile dünya turuna çıkan ve bir aydan beri ülkemizi Diane Bciac ile dolaşan Simon Psibest, “Fransa’dan bisikletle geldik. Yukarı çıkarken aşırı derecede zorlandık ama gördüğümüz yer muhteşem ve buna değdi. Çok mutlu olduk, çok etkilendik.” şeklinde konuştu.

Samsun’dan gelen Erkan Ölmez ise “İlk defa geldim. Güneşin batışını izlemeye geldik, çok güzel ve görülmeye değer bir yer.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)