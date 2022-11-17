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Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı

Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı

Gün boyu kent merkezinde devam eden kar yağışı ilerleyen saatlerde Nemrut Dağı'nın zirvesinde de etkili oldu. Bölgedeki devasa heykellerin beyaza büründüğü görüldü.