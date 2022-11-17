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    Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı

    Gün boyu kent merkezinde devam eden kar yağışı ilerleyen saatlerde Nemrut Dağı'nın zirvesinde de etkili oldu. Bölgedeki devasa heykellerin beyaza büründüğü görüldü.
    • 17.11.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:22
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    Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı

    Yurdun yüksek kesimleri beyaza bürünmeye başladı.

    Görüntülerin adresi bu kez Nemrut Dağı.

    Dağın zirvesine yoğun ilgi

    Adıyaman'daki UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölge, yurt dışı ve yerli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine çıkan turistler, bir anda bastıran kar yağışı karşısında büyük heyecan yaşadı.

    Nemrut Dağı nda turistler kar heyecanı yaşadı #1

    Sezonun ilk karı

    Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı olurken, Nemrut Dağı zirvesi sezonun ilk karını gördü.

    Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı VİDEO

    Nemrut Dağı nda turistler kar heyecanı yaşadı #2

    Turistler kar heyecanı yaşadı

    Devasa heykellerin bir kısmı beyaza büründü.

    İHA'nın aktarımına göre; turistler, hem zirvenin hem de karın keyfini çıkarttı.

    Nemrut Dağı nda turistler kar heyecanı yaşadı #3

    Nemrut Dağı nda turistler kar heyecanı yaşadı #4


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