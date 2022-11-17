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- Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı
Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı
Gün boyu kent merkezinde devam eden kar yağışı ilerleyen saatlerde Nemrut Dağı'nın zirvesinde de etkili oldu. Bölgedeki devasa heykellerin beyaza büründüğü görüldü.
- 17.11.2022 - 12:12
- Güncelleme : 17.11.2022 - 12:22
Yurdun yüksek kesimleri beyaza bürünmeye başladı.
Görüntülerin adresi bu kez Nemrut Dağı.
Dağın zirvesine yoğun ilgi
Adıyaman'daki UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölge, yurt dışı ve yerli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine çıkan turistler, bir anda bastıran kar yağışı karşısında büyük heyecan yaşadı.
Sezonun ilk karı
Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı olurken, Nemrut Dağı zirvesi sezonun ilk karını gördü.
Nemrut Dağı'nda turistler kar heyecanı yaşadı VİDEO
Turistler kar heyecanı yaşadı
Devasa heykellerin bir kısmı beyaza büründü.
İHA'nın aktarımına göre; turistler, hem zirvenin hem de karın keyfini çıkarttı.