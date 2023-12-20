İHA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
Ziyaretçilerine seyrine doyulmaz bir manzara sunan göl, yağan karla ise beyaza büründü.
Yağan karla birlikte beyaza bürünen kaldera, kış görüntüsüyle kendine hayran bıraktı.
Kartpostallık görüntüler
Seyrine tatminsiz görüntülerin oluştuğu kaldera, drone ve uçakla havadan görüntülendi.
Kaydedilen görüntülerde kalderanın karla kaplanan doğal güzelliği büyük beğeni topladı.
Yaklaşık 2 bin 250 rakım yükseklikte yer alan mükemmeliyet ödüllü krater gölü adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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