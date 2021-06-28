Nemrut Krater Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi

Nemrut Krater Gölü çevresinde açan rengarenk çiçekler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, birbirinden renkli çiçeklerle fotoğraf çekilerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle, gölün çevresi renklendi. Gölün etrafında açan birbirinden renkli çiçekler görenleri adeta mest ediyor.

2 BİN 250 RAKIMDA ÇİÇEKLER AÇTI

Nemrut Krater Gölü, güzelliğinin yanı sıra havası ve doğasıyla dikkat çekiyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü’nde, karların erimesiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı.





RENK CÜMBÜŞÜ HAYRAN BIRAKTI

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte açan çiçeklerle renk cümbüşü oluşan göl, kendine hayran bırakıyor.

Onlarca türün bulunduğu kraterde açan çiçekler Nemrut Krater Gölü’nün doğal güzelliğiyle birleşince, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.





DOĞAL GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan; bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, doğal güzelliğiyle de hayran bırakıyor.







