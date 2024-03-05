Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar, kış uykusundan uyandı Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde kış uykusuna yatan ayılar, uyanmaya başladı. Ayılar, bölgeye giden bir grup doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

DHA

Türkiye, ilkbaharın etkisi altına girdi.

Kimi bölgelerde ise kar henüz erimemiş durumda.

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü de bu bölgelerden biri.

Kış uykusuna yatan ayılar görünmeye başladı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar, şimdiden uyanmaya başladı.

Son zamanlarda insanlar tarafından beslenmeleri ile gündeme gelen ayılar, bölgede kalkmayan kar örtüsüne rağmen kendilerini gösterdi.

Doğaseverler görüntüledi

Sahip olduğu doğal güzellikler, sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacaları, florası, kuş ve biyolojik türleri ile de birçok canlıya ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kış uykusundan uyanan ayılar, bu kez de bölgeye giden doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

"Bizlere 150 metre kadar yaklaştı"

Doğaseverlerden Cihan Önen, ayıların kış uykusundan erken uyandığını belirterek, "Zaman zaman Nemrut Kalderası'nın dışındaki köylere inen ayıların yiyecek aradıklarını gördük. Karlı dağda yürüyüş yaparken köylerden kalderaya dönen ayılarla karşılaştık. Ayılar, bizlere 150 metre kadar yaklaştı. Ayıların aç olduğunu düşündük. Ancak ayıların bir süre sonra bizlerden uzaklaştığını gördük. Bir süre sonra da ayılar, Nemrut Kalderası'nın içine doğru giderek gözden kayboldu." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)