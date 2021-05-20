Nemrut Krater Gölü çöplüğe döndü

Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü, piknikçiler tarafından işgal edildi. Gölün çevresine bırakılan çöpler ise dikkati çekti.

Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar, piknik alanlarına akın etmeye başladı. Tam kapanma dönemi geride kalınca, sosyalleşme isteği arttı.

Ancak bazı alanlar piknik yapmak için uygun değil. Bitlis'te bulunan ve birinci derece sit alanı olan Nemrut Krater Gölü ise vatandaşlar tarafından 'piknik' yapılmak için tercih edilince, ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgenin, turizm alanındaki önemi giderek artıyor.

2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri adeta büyülüyor.

4 BİN 100 YILLIK KRATER GÖLÜNDE PİKNİK

Bitlis Nemrut Krater Gölü, atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmasına rağmen, iyi korunamıyor. Gölün çevresinde, dün piknik yapıldı ve mangal yakıldı. 4 bin 100 yıllık krater gölünde, birinci derece sit alanı olması rağmen piknik yapmak yasak değil.

"MEVZU SADECE ÇÖP DEĞİL"

Gölün çevresinde piknik yapılmasından rahatsız olan bir kişi yaptığı açıklamada, "Mevzu sadece çöp değil, burada piknik yapılmasının yasaklanması gerekiyor. Bu görüntü ve çöp kokuları rahatsız ediyor. Bitlis Belediyesi'ne konuyla ilgili danıştık. Ancak belediye topu diğer bir belediyeye attı. Tatvan Belediyesi konuya ilişkin İl Özel İdaresi’nin sorumluluğunda dedi. Bu görüntüler oldukça korkunç" ifadelerini kullandı.